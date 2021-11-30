Пассажиры самолета, экстренно севшего в Волгограде, вылетели в Минводы резервным бортом

ВОЛГОГРАД, 30 ноября. /ТАСС/. Пассажиры самолета, следовавшего по маршруту Нижневартовск - Минеральные Воды и совершившего вынужденную посадку в аэропорту Волгограда, вылетели резервным бортом по месту назначения. Об этом сообщила ТАСС во вторник специалист по связям с общественностью ПАО "Международный аэропорт Волгоград" Анастасия Голодова.

"Пассажиры вылетели резервным бортом в Минеральные Воды в 11:41 местного времени (совпадает с московским - прим. ТАСС)", - сказала она.

Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании "Азимут" с 75 пассажирами на борту, следовавший по маршруту Нижневартовск - Минеральные Воды, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по технической причине. По данным источника в авиационных службах, у совершившего вынужденную посадку Superjet отказал двигатель.