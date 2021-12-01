Дело напавшего с ножом на пассажиров автобуса в Красноярском крае направили в суд

КРАСНОЯРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Прокуратура направила в суд дело мужчины, который летом этого года напал с ножом на пассажиров и водителя междугородного автобуса в Красноярском крае. Об этом говорится в сообщении прокуратуры края.

Как сообщалось, 15 июля уроженец Абакана напал с ножом и ранил водителя и двух пассажиров автобуса № 586, следовавшего по маршруту Красноярск - Минусинск. А после нападения ранил себя.

"Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 33-летнего уроженца г. Абакана для рассмотрения и применения к нему принудительных мер медицинского характера в связи с покушением на убийство водителя и двух пассажиров в рейсовом автобусе", - говорится в сообщении.

По данным судебно-психиатрической экспертизы, у мужчины на фоне алкоголизма, обнаружено расстройство личности. Он, как считают медики, не осознавал опасности своих действий и нуждается в лечении в специализированной психиатрической клинике.

По информации Следственного комитета, в автобусе в момент нападения, находились 13 пассажиров и водитель. В ходе допроса мужчина рассказал, что стал бояться окружающих людей и поэтому решил уехать из Красноярска. Уже в автобусе он посчитал, что окружающие его люди представляют для него опасность и набросился на них с ножом.