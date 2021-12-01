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Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок на съемках фильма, где погибла оператор

Актер отметил, что этот инцидент на съемках стал худшим событием в его жизни

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Американский актер Алек Болдуин утверждает, что не нажимал на спусковой крючок револьвера на съемках вестерна Rust ("Ржавчина"), где в результате случайного выстрела погибла оператор Галина Хатчинс. Соответствующее заявление он сделал в интервью телекомпании ABC, фрагмент которого был показан в среду.

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"Спусковой крючок не был нажат. Я не нажимал на него", - сказал Болдуин, отвечая на вопрос ведущего о том, что послужило причиной выстрела револьвера. "Я никогда не стал бы направлять на кого-то оружие и нажимать на спусковой крючок", - отметил актер, добавив, что смертельный инцидент на съемках фильма стал худшим событием в его жизни.

По его словам, револьвер не должен был быть заряжен боевым патроном. "Понятия не имею, [как он там оказался]. Кто-то зарядил оружие боевым патроном. Патроном, которого вообще не должно было быть на съемочной площадке", - уверял Болдуин.

Ожидается, что полностью интервью актера будет показано в эфире телекомпании в четверг вечером.

Теги
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