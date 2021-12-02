Горноспасатели возобновили поисковые работы на шахте "Листвяжная"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Поисковые работы на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области возобновлены, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"В настоящий момент газовая обстановка в шахте стабилизировалась. Отделения горноспасателей возобновили поисковые работы. Они выдвинулись на аварийный участок для поиска и транспортировки тел погибших", - сказали в МЧС.

Как уточнил гендиректор ФГУП "ВГСЧ" МЧС РФ Николай Медведев, в шахту спустятся четыре отделения горноспасателей: два отделения отправятся для разведки, два останутся в резерве. Еще два отделения начали транспортировку ранее найденных погибших шахтеров. Продолжается разведка аварийного участка.

Поисковые работы были приостановлены в день аварии из-за роста концентрации метана, что грозило взрывом. Для стабилизации обстановки в шахту закачивался инертный газ, азот и хладон. Также проводилась откачка воды из водосборника главного водоотлива. В шахте остается 40 тел погибших горняков, включая двух горноспасателей.