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Глава МИД Латвии находился в самолете AirBaltic, который съехал с маневровой дорожки

Эдгарс Ринкевичс выразил благодарность персоналу AirBaltic, аэропорту, спасателям и Службе неотложной медицинской помощи за быстрое реагирование

РИГА, 3 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс находился на борту самолета национальной авиакомпании AirBaltic, который в пятницу из-за плохой погоды съехал с маневровой дорожки в Рижском аэропорту. Об этом сообщил сам глава МИД республики.

"Незабываемая неделя: вернувшись в Ригу, самолет из Стокгольма съехал со взлетно-посадочной полосы. Спасибо персоналу AirBaltic, аэропорту, спасателям и Службе неотложной медицинской помощи за быстрое реагирование, спокойствие и профессионализм. Насколько я понимаю, ничего серьезного ни с кем не произошло", - написал он в Twitter.

Самолет AirBaltic с 44 пассажирами на борту, который вернулся в Ригу из Стокгольма, из-за плохой видимости в пятницу съехал с маневровой дорожки. Пассажиры и экипаж были эвакуированы, никто не пострадал. Взлетно-посадочная полоса сейчас закрыта, прилетающие в Рижский аэропорт рейсы перенаправлены в воздушные гавани других стран, а вылет самолетов из Риги перенесен. Из-за происшествия аэропорт закрыт до 16:00 мск. Ответственные службы аэропорта и представители авиакомпании работают на месте происшествия.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии в пятницу впервые в истории объявил красное предупреждение об экстремальном снегопаде в Риге.

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