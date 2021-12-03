Глава МИД Латвии находился в самолете AirBaltic, который съехал с маневровой дорожки

РИГА, 3 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс находился на борту самолета национальной авиакомпании AirBaltic, который в пятницу из-за плохой погоды съехал с маневровой дорожки в Рижском аэропорту. Об этом сообщил сам глава МИД республики.

"Незабываемая неделя: вернувшись в Ригу, самолет из Стокгольма съехал со взлетно-посадочной полосы. Спасибо персоналу AirBaltic, аэропорту, спасателям и Службе неотложной медицинской помощи за быстрое реагирование, спокойствие и профессионализм. Насколько я понимаю, ничего серьезного ни с кем не произошло", - написал он в Twitter.