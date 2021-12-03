Глава МИД Латвии находился в самолете AirBaltic, который съехал с маневровой дорожки

РИГА, 3 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс находился на борту самолета национальной авиакомпании AirBaltic, который в пятницу из-за плохой погоды съехал с маневровой дорожки в Рижском аэропорту. Об этом сообщил сам глава МИД республики.
"Незабываемая неделя: вернувшись в Ригу, самолет из Стокгольма съехал со взлетно-посадочной полосы. Спасибо персоналу AirBaltic, аэропорту, спасателям и Службе неотложной медицинской помощи за быстрое реагирование, спокойствие и профессионализм. Насколько я понимаю, ничего серьезного ни с кем не произошло", - написал он в Twitter.
Neaizmirstama nedēļa: atgriežoties Rīgā, Stokholmas lidmašīna noslīdēja no skrejceļa. Paldies @airBaltic apkalpei, lidostai, ugunsdzēsējiem un NMPD par ātru rīcību, mieru un profesionalitāti! Cik saprotu, tad nekas nopietns nevienam nav atgadījies pic.twitter.com/sbuY9tKnOg— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) December 3, 2021
Самолет AirBaltic с 44 пассажирами на борту, который вернулся в Ригу из Стокгольма, из-за плохой видимости в пятницу съехал с маневровой дорожки. Пассажиры и экипаж были эвакуированы, никто не пострадал. Взлетно-посадочная полоса сейчас закрыта, прилетающие в Рижский аэропорт рейсы перенаправлены в воздушные гавани других стран, а вылет самолетов из Риги перенесен. Из-за происшествия аэропорт закрыт до 16:00 мск. Ответственные службы аэропорта и представители авиакомпании работают на месте происшествия.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии в пятницу впервые в истории объявил красное предупреждение об экстремальном снегопаде в Риге.