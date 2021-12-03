Адвокат: судимый за мошенничество Суслов не имеет отношения к арестованному за госизмену

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Осужденный за мошенничество в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) россиянин Кирилл Суслов не имеет никакого отношения к человеку с таким же именем, фамилией и отчеством, который в пятницу был арестован в Москве по обвинению в госизмене. Об этом ТАСС сообщил адвокат фигуранта дела о мошенничестве Владимир Брюхов.

"Мой подзащитный работал по другому профилю, сугубо экономическому, сейчас он отбывает наказание, установленное судом по делу о ряде мошенничеств. Никакого отношения к государственной измене он иметь не может", - сказал он.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что арестованный в Москве за госизмену россиянин Кирилл Суслов имеет судимость за множество эпизодов мошенничества: согласно данным из опубликованного приговора Ханты-Мансийского районного суда, он представлялся сотрудником ФСБ, предлагал фиктивную помощь с трудоустройством в посольство России в Финляндии. Брюхов подтвердил ТАСС, что его подзащитный судим за мошенничество, но заявил, что в Москве за госизмену был арестован его тезка.

Ранее сообщалось, что следователи ФСБ задержали безработного россиянина Кирилла Суслова и ходатайствовали перед Лефортовским судом о его аресте по обвинению в госизмене. Как уточнили ТАСС в суде, ходатайство следствия было удовлетворено 29 ноября.