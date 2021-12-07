Совершивший незапланированную посадку в Нукусе самолет "Аэрофлота" вылетел в Москву

ТАШКЕНТ, 7 декабря./ТАСС/. Самолет "Аэрофлота", рейс SU1976, следовавший из Москвы в узбекский Ургенч и из-за сильного тумана совершивший посадку в аэропорту города Нукус, вылетел обратно в Москву. Об этом во вторник сообщила администрация аэропорта Нукуса.

"Пассажиры рейса "Аэрофлота" SU1976 по маршруту "Москва - Ургенч", который из-за сильного тумана не смог совершить посадку в аэропорту назначения в Ургенче и приземлился в Нукусе, отправлены до места назначения на автобусах, а самолет в 11:00 по местному времени (09:00 мск) вылетел обратно в Москву", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что этими же автобусами в Нукус были доставлены из Ургенча пассажиры, ожидавшие вылета в Москву.