Ракова сообщила, что все МФЦ в Москве оборудованы кнопками тревожной сигнализации

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Все столичные офисы "Мои документы" оборудованы тревожными кнопками, сигнал с которых в случае кризисных ситуаций напрямую поступает в полицию. Об этом сообщила во вторник заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Что известно о стрельбе в МФЦ в Москве

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что многофункциональный центр на юго-востоке Москвы, где произошла стрельба, не был оборудован кнопкой тревожной сигнализации, а охрана осуществлялась частной охранной организацией.

"Столичные офисы "Мои документы" оборудованы тревожными кнопками, сигнал с которых в случае кризисных ситуаций, таких как террористическая угроза, пожары и другие техногенные происшествия, напрямую поступает в правоохранительные органы. Также в каждом центре госуслуг работают охранники, которые в случае необходимости вызывают оперативные службы", - сообщила Ракова.

Во вторник в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу. По предварительным данным, это произошло в ответ на просьбу надеть маску при входе. В результате три человека погибли и четверо пострадали. Стрелявшего удалось задержать сотруднику подразделения УВМ ГУ МВД России по Москве, который находился в помещении МФЦ. По предварительной информации, стрелявший - бывший военнослужащий.