Режим ЧС объявили в Новгородской области из-за обрывов ЛЭП, связанных с непогодой

ТАСС, 7 декабря. Власти Новгородской области ввели с 8 декабря режим чрезвычайной ситуации в регионе из-за многочисленных обрывов линий электропередачи, ставших следствием снегопадов и ледяных дождей.

"С 8 декабря на территории региона вводится режим чрезвычайной ситуации. Это связано с многочисленными обрывами линий электропередачи, которые фиксируются в большинстве районов", - написал в своем аккаунте "ВКонтакте" глава региона Андрей Никитин во вторник.

Ранее во вторник в региональном главке МЧС сообщали, что почти 10 тыс. человек остались без света. На прошлой неделе в регионе также произошло несколько отключений из-за непогоды, в результате которых тысячи жителей долгое время оставались без электроснабжения.

Снегопады и ледяные дожди продолжаются в области уже несколько дней. Специалисты вынуждены пробираться к ЛЭП через сугробы и поваленные деревья.

О дополнительной помощи

По данным регионального главка МЧС, по состоянию на 18:00 мск в зоне отключения электроснабжения находится 360 населенных пунктов, 5 502 дома с населением 8 391 человек. "Очевидно, что Новгородскому филиалу МРСК не хватило сил, чтобы справиться с последствиями снегопадов. Поэтому обратился к министру энергетики РФ с просьбой оказать помощь, и завтра к работам подключаются аварийные бригады из Ленинградской, Псковской, Смоленской областей и Карелии. Это дополнительно более ста человек", - добавил губернатор.

Помощь продолжат оказывать сотрудники МЧС и региональных лесхозов. В населенные пункты доставят дополнительные генераторы, от которых можно будет зарядить мобильные телефоны. Никитин отметил, что главы районов держат на постоянном контроле информацию о жителях, нуждающихся в медицинской помощи, о состоянии социальных объектов. Координировать все действия будет Управление МЧС по Новгородской области. Режим чрезвычайной ситуации объявлен до воскресенья, 12 декабря.

Как сообщает пресс-служба "Россети Северо-Запад", в течение дня восстановлено 980 км ЛЭП в Новгородской области, энергетики включили 49 линий электропередачи и 636 трансформаторных подстанций. 79 бригад компании продолжает работать на линиях до полной ликвидации последствий стихии. Также специалисты отрабатывают локальные заявки потребителей. Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме.