Пожар на складе в Подмосковье ликвидировали

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Пожар на складе в подмосковной Истре, охвативший 10 тыс. кв. м, потушен. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Пожар на складе в подмосковной Истре ликвидирован", - сказали в пресс-службе.

В 14:27 7 декабря в МЧС поступило сообщение о пожаре в складском одноэтажном здании на территории промзоны в деревне Деньково. На складе хранились стройматериалы. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. По данным Главного следственного управления СК по Московской области, при пожаре погиб рабочий склада.

По информации источника ТАСС, на складе находятся 20 газовых баллонов, произошло обрушение кровли и одной стены здания.