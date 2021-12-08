В ОНК сообщили, что конвоиры применили электрошокер к стрелявшему в МФЦ мужчине

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Сотрудники конвойной службы полиции применили электрошокер в отношении устроившего стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы Сергея Глазова в процессе доставки его в СК. Об этом Глазов рассказал сотрудникам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, члены которой посетили его в ИВС.

"У Глазова синяки на голове, с его слов, полученные при задержании. Также он заявил, что во время конвоирования в СК сопровождавшие применили к нему электрошокер. При этом он заявил наблюдателям, что у него ничего не болит, нет хронических заболеваний, ему не нужны помощь врача, психолога и назначенного адвоката", - сказали ТАСС в ОНК, добавив, что Глазов находится в трехместной камере с двумя соседями.

Во вторник в результате стрельбы в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы погибли два человека, еще четыре человека пострадали, в том числе 10-летняя девочка. По подозрению в содеянном был задержан 45-летний военный пенсионер Сергей Глазов. По предварительным данным, мужчина стрелял из травматического пистолета, переделанного в боевой. Оружие на него не было зарегистрировано. СК возбудил уголовное дело о незаконном обороте оружия и убийстве. Прокуратура Москвы взяла ход расследования дела под контроль.