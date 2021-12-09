Трех жителей Читы заподозрили в продаже сертификатов о вакцинации не привившимся от ковида

ЧИТА, 9 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении трех жителей Читы, которых подозревают в оформлении не привившимся от ковида сертификатов вакцинации. Об этом в четверг сообщила пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

"Установлено, что 28-летний житель Читы, состоя в дружеских отношениях с женщиной, работающей в одном из медицинских центров города, предложил ей схему извлечения незаконного дохода. Работница учреждения в свою очередь обратилась с данным предложением к коллеге, которая имела доступ к единому регистру вакцинированных от коронавируса граждан. Организатор подыскивал желающих получить QR-код без прохождения вакцинации, передавал их персональные данные своим подельницам, которые вносили сведения в регистр вакцинированных", - говорится в сообщении.

Преступную схему выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД. Всего сотрудники полиции установили 30 случаев продажи сертификатов - по пять тыс. рублей за каждый. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов"). Также решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности жителей, которые использовали поддельные QR-коды.

Из-за высокого уровня заболеваемости в Забайкалье с 25 октября введены QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании для доступа в заведения общепита и досуга, с 8 ноября требование распространяется и на торговые центры.