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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями

Следствие по делу украинских моряков, нарушивших законы РФ в 2018 году, не возобновлялось

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Следователи ФСБ России не возобновляли следственные действия по уголовному делу в отношении украинских военных моряков, задержанных за инцидент в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом ТАСС сообщил адвокат Николай Полозов, представляющий интересы переданных в конце 2019 года на родину украинских моряков.

"Уголовное дело до сих пор приостановлено, так как его еще рассматривает Международный трибунал по морскому праву", - сказал защитник.

При этом собеседник агентства, называя причину приостановления следствия, сослался на п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, который говорит о том, что "место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует".

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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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