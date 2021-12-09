Следствие по делу украинских моряков, нарушивших законы РФ в 2018 году, не возобновлялось

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Следователи ФСБ России не возобновляли следственные действия по уголовному делу в отношении украинских военных моряков, задержанных за инцидент в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом ТАСС сообщил адвокат Николай Полозов, представляющий интересы переданных в конце 2019 года на родину украинских моряков.

"Уголовное дело до сих пор приостановлено, так как его еще рассматривает Международный трибунал по морскому праву", - сказал защитник.

При этом собеседник агентства, называя причину приостановления следствия, сослался на п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, который говорит о том, что "место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует".