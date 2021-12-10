В Петербурге учителя биологии арестовали по обвинению в развращении детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Суд в Петербурге арестовал на два месяца учителя биологии, задержанного ранее по подозрению в развращении своих учеников. Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном, однако просил о домашнем аресте, сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виктора Ласточкина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ "Развратные действия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что процесс проходил в закрытом режиме. Ранее источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что учителя задержали 8 декабря. Сотрудники уголовного розыска установили, что 5 октября и 9 ноября с 16 до 18 часов в школьном кабинете биологии мужчина совершал развратные действия в отношении двух 13-летних мальчиков. В Главном следственном управлении СК России по Санкт-Петербургу эту информацию подтвердили. 9 декабря учителю предъявили обвинение.

Следователи отмечали также, что проверяют сведения об аналогичных преступлениях мужчины в прошлом. О том, что он привлекался к уголовной ответственности по 135-й статье в 2008 году и получил условное наказание в виде двух лет лишения свободы, писали городские СМИ.

В пресс-службе Московского района ТАСС сообщили, что на последнее место работы обвиняемый учитель устроился в 2018 году, предоставив руководству школы оригинал справки из полиции об отсутствии судимости.