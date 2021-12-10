Детского тренера из Мурманска, обвиняемого в развращении воспитанницы, взяли под стражу

МУРМАНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Детского тренера мурманской спортивной школы, которого обвиняют в том, что он с 2013 по 2014 год совершал развратные действия в отношении 13-летней воспитанницы, заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе управления СК РФ по Мурманской области.

"Судом принято решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком 2 месяца в отношении местного жителя 1972 г. р. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ ("Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста")", - говорится в сообщении.

Следователи полагают, что есть и другие пострадавшие от преступных действий 49-летнего тренера.

По версии следствия, в период с 2013 по 2014 год обвиняемый, являясь детским спортивным тренером, совершал в отношении малолетней воспитанницы 2000 года рождения развратные действия. Свою вину он отрицает.