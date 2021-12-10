Суд не стал арестовывать экс-председателя думы Чукотки по делу о хищении 9 млн рублей

ТАСС, 10 декабря. Анадырский городской суд не стал арестовывать бывшего главврача Чукотской окружной больницы, экс-председателя думы Чукотского автономного округа Александра Маслова по делу о злоупотреблении полномочиями, продлив срок его задержания на 72 часа. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Дмитрий Калинин.

"Суд предоставил возможность СК собрать дополнительные доказательства необходимости заключения Маслова под стражу. Фактически он признал, что те доводы следствия, которые были приведены, не позволяют взять моего подзащитного под арест. Срок задержания Маслова продлен на 72 часа", - сказал защитник.

По его словам, следующее заседание суда пройдет в воскресенье, 12 декабря. Вопрос об аресте Маслова будет рассматривать лично председатель суда.

8 декабря силовики задержали Маслова в аэропорту Анадыря. Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ"). Вину экс-глава местной думы не признал. По версии следствия, Маслов незаконно получал премии, когда был председателем думы Чукотского АО, чем якобы причинил имущественный ущерб бюджету региона на общую сумму около 9 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено еще в октябре нынешнего года. Маслов неоднократно давал по нему показания и, как отмечает его защита, сотрудничал со следствием. Тем не менее его задержали при попытке вылететь из Анадыри, хотя он уведомил об этом следователя через защитников.

"Настоящей причиной возбуждения дела стало вмешательство местной прокуратуры в деятельность законодательного органа и процесса. Прокуратура взялась толковать региональное законодательство, и вместо обращения в суд по своему протесту насчет премий решила отправить экс-председателя думы под стражу. Между тем, этот спор можно было решить в гражданском процессе", - уверен защитник.