Экс-прокурора Дзержинского района Новосибирска арестовали на два месяца

НОВОСИБИРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд заключил под стражу до 10 февраля 2022 года бывшего прокурора Дзержинского района Новосибирска Олега Бушмакина, подозреваемого в получении взятки и превышении полномочий, говорится в сообщении на сайте суда.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего прокурора Дзержинского района Новосибирска Бушмакина Олега Васильевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286, ч. 3 ст. 290 УК РФ, сроком на два месяца, то есть до 10 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

Накануне в СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении Бушмакина. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ, ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Получение взятки и превышение должностных полномочий").

По версии следствия, в период с мая по июль 2019 года Бушмакин получил 150 тыс. рублей в качестве взятки от директора АО "Сибсма" Сергея Долгушина. Деньги он получил за предоставление копий документов материалов процессуальной проверки, проведенной СУ СК России по Новосибирской области в отношении Долгушина по факту уклонения от уплаты налогов. Кроме того, в 2018 году Бушмакин дал начальнику поднадзорного ему районного отдела полиции незаконное указание поставить на миграционный учет гражданина иностранного государства.