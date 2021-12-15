Замминистра ЖКХ Новосибирской области отпустили под домашний арест

НОВОСИБИРСК, 15 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Владимир Нормайкин, обвиняемый в получении взятки в 2 млн рублей, отпущен под домашний арест, сообщается на сайте Центрального районного суда Новосибирска.

"Постановлением Центрального районного суда города Новосибирска от 14 декабря 2021 года ходатайство старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК РФ по Новосибирской области об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест в отношении Нормайкина В. Н. удовлетворено. Нормайкину В. Н. изменена мера пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест сроком на два месяца, то есть до 18 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

В октябре, как сообщал СК РФ, Нормайкин был задержан вместе с учредителем компании - подрядчика работ в Карасуке при передачи 2 млн рублей. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, суд арестовал чиновника. Следствие считает, что в период с сентября по декабрь 2020 года Нормайкин по согласованию с учредителем юридического лица способствовал тому, чтобы организация соответствовала условиям конкурса на строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки. Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов пояснял ТАСС, что технические специалисты проверят ход работ по строительству скважин водоснабжения Карасуке.