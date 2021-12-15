Ущерб от пожаров в лесах УрФО в 2021 году удвоился до 3,5 млрд рублей

ТЮМЕНЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Сумма ущерба от лесных пожаров на территории Уральского федерального округа (УрФО) в 2021 году возросла в два раза и составила 3,5 млрд рублей, сообщил журналистам в среду начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков.

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"Ущерб от лесных пожаров в 2021 году, в том числе затраты на тушение пожаров, составил 3,5 млрд рублей, наибольший ущерб нанесен лесам Челябинской области - более 1 млрд рублей. <...> В прошлом году мы подгорали на территории Ханты-Мансийска, Свердловская область горела активно, в Кургане были пожары, но ущерб был поменьше, примерно в два раза", - сказал Сандаков.

Как добавил заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александр Агафонов, в расходную статью ущерба входит финансирование, потраченное на тушение.

В Тюменской области в текущем году были зафиксированы самые масштабные пожары за последние 10 лет. В Свердловской области от пожаров погибло 61,7 тыс. га леса, ущерб от среднегодовых значений превышен в 1,5 раза. На юге Челябинской области была сильная засуха в июле, в этих условиях 8 июля сформировались три очага лесных пожаров, огонь прошел 14 тыс. га. 9 июля пожарам удалось перекинуться на два населенных пункта (поселки Джабык и Запасное), в результате один человек погиб, сгорели 78 строений, были эвакуированы 350 человек.