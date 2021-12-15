{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: число жертв взрыва бензовоза в Гаити возросло до 75

В больницах находятся еще около 20 получивших ожоги

ГАВАНА, 15 декабря. /ТАСС/. Пятнадцать пострадавших в результате взрыва автоцистерны с топливом в городе Кап-Аитьен на севере страны умерли в больницах Гаити. Число жертв инцидента возросло до 75, сообщает в среду новостной портал HaitiLibre.

Ранее сообщалось о 60 погибших. В больницах находятся еще около 20 получивших ожоги.

Повреждения получили более 20 зданий вблизи места взрыва. Спасатели в настоящий момент ведут поиски пострадавших и тел погибших под обломками зданий.

По предварительным данным, автоцистерна перевернулась на дороге около полуночи по местному времени (около 08:00 мск), прохожие воспользовались этой возможностью, чтобы заполнить собственные топливные баки. После этого произошел взрыв, который привел к человеческим и материальным жертвам.

Теги
Гаити
Омбудсмен сообщила о состоянии ребенка, выпавшего из окна в Москве
Ольга Ярославская уточнила, что пострадавшим ребенком занимаются врачи
Читать полностью