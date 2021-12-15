СМИ: число жертв взрыва бензовоза в Гаити возросло до 75

ГАВАНА, 15 декабря. /ТАСС/. Пятнадцать пострадавших в результате взрыва автоцистерны с топливом в городе Кап-Аитьен на севере страны умерли в больницах Гаити. Число жертв инцидента возросло до 75, сообщает в среду новостной портал HaitiLibre.

Ранее сообщалось о 60 погибших. В больницах находятся еще около 20 получивших ожоги.

Повреждения получили более 20 зданий вблизи места взрыва. Спасатели в настоящий момент ведут поиски пострадавших и тел погибших под обломками зданий.

По предварительным данным, автоцистерна перевернулась на дороге около полуночи по местному времени (около 08:00 мск), прохожие воспользовались этой возможностью, чтобы заполнить собственные топливные баки. После этого произошел взрыв, который привел к человеческим и материальным жертвам.