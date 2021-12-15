Осужденный по делу Флойда полицейский признал вину в нарушении его гражданских прав

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Бывший американский полицейский Дерек Шовин, осужденный за непредумышленное убийство афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года, признал вину в нарушении его гражданских прав. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press .

Шовин уже отбывает наказание за убийство Флойда по обвинениям, предъявленным ему на уровне штата. Нарушение гражданских прав афроамериканца инкриминируется ему на федеральном уровне, ранее он отрицал вину.

Бывшего полицейского обвиняют в том, что он применил к Флойду удушающий прием несмотря на то, что тот был в наручниках и не оказывал сопротивления, а также в том, что впоследствии он не оказал ему медицинскую помощь. Представ в среду перед судом, Шовин заявил, что признает вину. Прокуратура настаивает на том, что по этим обвинениям его необходимо приговорить к 25 годам тюрьмы, решение суда будет вынесено позже.

В мае 2020 года полицейские в Миннеаполисе (штат Миннесота) использовали при аресте Флойда удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Вслед за этим в США начались массовые протесты против жестокости со стороны властей по отношению к темнокожим. Манифестации сопровождались столкновениями со стражами порядка, многочисленными случаями мародерства и вандализма.

В апреле текущего года суд присяжных в Миннеаполисе вынес обвинительный вердикт по делу Шовина. Он был приговорен к 22,5 годам лишения свободы.