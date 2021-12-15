Осужденный по делу Флойда полицейский признал вину в нарушении его гражданских прав

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Бывший американский полицейский Дерек Шовин, осужденный за непредумышленное убийство афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года, признал вину в нарушении его гражданских прав. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press.
Шовин уже отбывает наказание за убийство Флойда по обвинениям, предъявленным ему на уровне штата. Нарушение гражданских прав афроамериканца инкриминируется ему на федеральном уровне, ранее он отрицал вину.
Бывшего полицейского обвиняют в том, что он применил к Флойду удушающий прием несмотря на то, что тот был в наручниках и не оказывал сопротивления, а также в том, что впоследствии он не оказал ему медицинскую помощь. Представ в среду перед судом, Шовин заявил, что признает вину. Прокуратура настаивает на том, что по этим обвинениям его необходимо приговорить к 25 годам тюрьмы, решение суда будет вынесено позже.
В мае 2020 года полицейские в Миннеаполисе (штат Миннесота) использовали при аресте Флойда удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Вслед за этим в США начались массовые протесты против жестокости со стороны властей по отношению к темнокожим. Манифестации сопровождались столкновениями со стражами порядка, многочисленными случаями мародерства и вандализма.
В апреле текущего года суд присяжных в Миннеаполисе вынес обвинительный вердикт по делу Шовина. Он был приговорен к 22,5 годам лишения свободы.