Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело после ДТП с четырьмя погибшими

КАЗАНЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по требованию прокуратуры Актанышского района Татарстана после ДТП с грузовиком и легковым автомобилем, в котором погибли четыре человека. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

"Следственными органами по требованию прокуратуры Актанышского района возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Расследование взято на контроль в надзорном ведомстве", - сообщили в прокуратуре.

ДТП с грузовиком и легковым автомобилем произошло в Актанышском районе Татарстана на 1 132-м кмтрассы М-7 "Волга" 15 декабря, погибли четыре человека: водитель 1999 года рождения и пассажиры 1967, 1995 и 1998 г. р. Все были жителями Стерлитамака Республики Башкортостан.