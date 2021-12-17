Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Томском

ТОМСК, 17 декабря. /ТАСС/. Медики оставили в больнице трех пострадавших при столкновении рейсового микроавтобуса и легкового автомобиля под Томском. Двое - молодой мужчина и пожилая женщина - находятся в реанимации в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сообщили журналистам в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

На автомобильной дороге Р-255 "Сибирь" в районе деревни Кандинки Томского района в четверг столкнулись рейсовый микроавтобус и легковой автомобиль Hyundai Solaris, в результате ДТП пострадали шесть человек. Как установлено позже, водитель легкового автомобиля допустил выезд на полосу встречного движения, водительского удостоверения у управлявшего иномаркой молодого человека не было.

"Три человека были госпитализированы в Томскую областную клиническую больницу. Двое из них - 26-летний мужчина и 69-летняя женщина - находятся в реанимации на искусственной вентиляции легких. Состояние женщины медики оценивают как крайне тяжелое, состояние мужчины - как тяжелое", - говорится в сообщении.

Уточняется, что еще один пострадавший в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в травматологическое отделение больницы.

Как ранее сообщали в пресс-службе УМВД, по факту аварии было возбуждено дело об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 12.24 КоАП РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего") и 12.7 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством"). Работники областной прокуратуры начали проверку по факту происшествия.