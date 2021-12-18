Прокуратура организовала проверку по факту крупного ДТП с автобусом в Саратове

ТАСС, 18 декабря. Прокуратура проводит проверку после столкновения автобуса и нескольких автомобилей в Саратове, где пострадали семь человек. Надзорное ведомство установит причины ДТП и проверит техническое состояние автобуса. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале прокуратуры Саратовской области.

"В ходе проверки будут установлены причины и условия, способствовавшие возникновению ДТП, проверено качество содержания автодороги, дана оценка соблюдению водителем режима труда и отдыха, правил безопасности дорожного движения. Также проверке подлежит транспортное средство в целях определения его технического состояния, наличия неисправностей в момент ДТП, организация технического обслуживания и ремонта транспортного средства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Фрунзенского района.

Следователи также организовали проверку, сейчас они осматривают место происшествия, передает пресс-служба следственного управления СК РФ по Саратовской области. "Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - отметили в СК.

По данным пресс-службы ГИБДД по Саратову, авария произошла в 13:23 напротив дома 180б по улице Новоузенской. Водитель, управляя автобусом "Хагер", не справился с управлением и наехал на забор. Затем он столкнулся с семью припаркованными машинами, в результате чего пострадали семь человек из автобуса - водитель и шесть пассажиров. Автобус следовал по маршруту Жирновск - Саратов.