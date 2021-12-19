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AFP: число жертв тайфуна "Раи" на Филиппинах возросло до 108

По предварительным данным, к середине воскресенья эпицентр тайфуна будет находиться в акватории вьетнамской провинции Биньдинь

ТАСС, 19 декабря. По меньшей мере 108 человек погибли на Филиппинах в результате тихоокеанского тайфуна "Раи". Об этом сообщило в воскресенье Agence France-Presse со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 75 погибших.

Метеорологическая обсерватория Гонконга в четверг сообщила, что новый, 22-й в этом сезоне тайфун, получивший название "Раи", сформировался в западной части Тихого океана и надвигался на Филиппины.

По данным Национального центра гидрометеорологического прогнозирования Вьетнама, к середине воскресенья эпицентр тайфуна будет находиться в акватории вьетнамской провинции Биньдинь.

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