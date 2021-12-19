СМИ: число жертв тайфуна "Раи" на Филиппинах возросло до 169

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Число жертв в результате тихоокеанского тайфуна "Раи" на Филиппинах в воскресенье возросло до 169 человек. Не менее 107 человек пострадали, еще 50 числятся пропавшими, сообщает газета The Manila Times со ссылкой на власти.

По их данным, наибольшее число погибших зафиксировано в регионе Центральные Висайи - 129 человек, 22 - в регионе Западные Висайи, 10 - в регионе Карага, семеро - в Северном Минданао, еще один - на Полуострове Замбоанга.

Ранее агентство France-Presse уведомило о 108 погибших из-за стихийного бедствия.

Метеорологическая обсерватория Гонконга 16 декабря сообщила, что новый, 22-й в этом сезоне тайфун, получивший название "Раи", сформировался в западной части Тихого океана. Власти филиппинского региона Восточные Висайи эвакуировали более 82 тыс. местных жителей из-за приближения тайфуна. Жители были перемещены в 274 эвакуационных центра в провинциях Южный Лейте, Лейте, Самар, Восточный Самар, Северный Самар и Билиран.

По сведениям Национального центра гидрометеорологического прогнозирования Вьетнама, эпицентр тайфуна движется в сторону вьетнамской провинции Биньдинь.