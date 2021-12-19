Бастрыкин поручил доложить о ЧП на шахте имени Рубана в Кузбассе

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет России проводит проверку по факту ЧП на шахте имени Рубана в Кемеровской области, председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе ее проведения. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба СК.

"Председатель Следственного комитета поручил и.о. руководителя СУ СК по Кемеровской области - Кузбассу Безукладникову А.С. доложить о ходе проведения проверки по факту происшествия в шахте имени Рубана", - говорится в сообщении.

Ход и результаты проведения проверочных мероприятий поставили на контроль в центральном аппарате СК России.

19 декабря в шахте имени Рубана в Ленинске-Кузнецком произошло нагревание пласта, при этом возгорания угля не последовало. В этот момент под землей находились 128 горняков, всех их вывели на поверхность, пострадавших нет. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, в шахте сработали датчики повышения температуры и угарного газа.