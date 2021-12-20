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AFP: число погибших при взрыве бензовоза в Гаити возросло до 90

Как уточняет агентство France-Presse, часть пострадавших до сих пор находятся в тяжелом состоянии

ТАСС, 20 декабря. Количество погибших в результате взрыва автоцистерны с топливом в городе Кап-Аитьен на севере Гаити возросло до 90. Об этом в понедельник сообщило агентство France-Presse со ссылкой на представителя местных властей.

Ранее сообщалось о 75 погибших в результате взрыва. Как уточняет агентство, часть пострадавших до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, автоцистерна перевернулась на дороге около полуночи по местному времени (около 08:00 мск) 14 декабря. Прохожие воспользовались этой возможностью, чтобы заполнить собственные топливные баки. После этого произошел взрыв, который привел к человеческим жертвам и материальному ущербу.

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