Информация о минировании всех самолетов в аэропорту Шереметьево оказалась ложной

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Анонимное сообщение о минировании всех самолетов в аэропорту Шереметьево оказалось ложным. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Проверка завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества не обнаружены. Информация об угрозе взрыва ложная", - сказал собеседник агентства.

Вечером в понедельник поступило анонимное сообщение о том, все самолеты в аэропорту Шереметьево заминированы. На место для проверки прибыли специалисты. Аэропорт при этом работал в штатном режиме, но были усилены меры безопасности.

Информация о "минировании" аэропорта Шереметьево и находившихся там самолетов менее чем за неделю поступала неоднократно. Так, 15 декабря неизвестный сообщил об угрозе взрыва 21 воздушного судна. Позже в тот же день был "заминирован" самолет рейса Москва - Волгоград. Днем в понедельник поступило сообщение об угрозе взрыва самого аэропорта Шереметьево.