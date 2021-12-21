Пожар в "Ленте" в Томске спровоцировал взрывы пиротехники и баллонов с углекислым газом

ТОМСК, 21 декабря. /ТАСС/. Пожар на площади более 5 тыс. кв. метров в гипермаркете "Лента" в Томске вызвал взрывы пиротехники и баллонов с углекислым газом. Как сообщил Центр управления регионом (ЦУР) со ссылкой на начальника департамента защиты населения и территории Томской области Сергея Лукина, причин для беспокойства жителей ближайших домов нет, тушение возгорания находится на завершающей стадии.

По данным ЦУР, в соцсетях появились сообщения от жителей близлежащих домов, которые опасаются за свое здоровье в связи со взрывами, которые доносятся из горящего здания.

"Возгорание в торговом центре привело к взрывам пиротехники и баллонов с углекислым газом. Угроза для близлежащих домов отсутствует, жителям переживать не надо. В настоящее время на место прибыл пожарный поезд. Пожар в здании на завершающей стадии, но проливка будет продолжаться длительное время", - приводятся в сообщении слова Лукина.

Как уточнили журналистам в пресс-службе мэрии Томска, помимо экстренных служб и медиков на место пожара был отправлен автобус, где могут погреться сотрудники гипермаркета.

Пожар возник в гипермаркете "Лента" на улице Елизаровых - одном из крупнейших в Томской области. Из здания были эвакуированы около 200 человек. Пострадавших нет. Как уточнил во время прямого эфира губернатор региона Сергей Жвачкин, людей в магазине не осталось. Огонь охватил площадь 5 225 кв. метров, произошло обрушение кровли на 3 500 кв. метров. В тушении участвуют 90 человек и 30 единиц техники, включая пожарный поезд РЖД.

По предварительным данным экстренных служб, причиной пожара могла стать аварийная работа электросети. Как уточнили в компании, возгорание началось с отдела непродовольственных товаров.