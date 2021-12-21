Что известно о пожаре в ТЦ "Лента" в Томске

Пожар произошел 21 декабря в одном из крупнейших в Томской области гипермаркетов "Лента". Огонь охватил площадь в 5 225 кв. м, частично обрушилась кровля.
ТАСС собрал все, что известно о ЧП на данный момент.
- Пожар произошел в "Ленте" на улице Елизаровых. Площать ТЦ превышает 5 тыс. кв. м.
- В результате возгорания обрушилась кровля на площади в 3 500 кв. м. По данным источника, это примерно треть здания гипермаркета. Пожару присвоили четвертый и наивысший ранг сложности.
- Из торгового центра эвакуировали около 200 человек, людей в магазине не осталось. По предварительным данным, никто из них не пострадал.
- В "Ленте" сообщили, что пожар начался с секции непродовольственных товаров - там загорелись поддоны. Возгорание привело к взрывам пиротехники и баллонов с углекислым газом, однако в Центре управления регионом сообщили, что причин для беспокойства граждан нет.
- В ликвидации пожара участвуют 90 человек и 30 единиц техники, включая пожарный поезд РЖД. Тушение осложняют минусовая температура и сильное задымление. По данным из открытых источников, в настоящее время температура воздуха в Томске составляет минус 17 градусов.
- По данным источника, причиной пожара мог стать умышленный поджог в отделе пиротехники. Однако в экстренных службах не исключают, что возгорание могло произойти из-за аварийной работы электросети.
- Полиция задержала подозреваемого в поджоге, им оказался местный житель 1988 года рождения - сотрудник подрядной организации, работавший в торговом зале гипермаркета. Как сообщили в УМВД по региону, задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В правоохранительных органах решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
- Прокуратура Кировского района Томска проводит проверку.