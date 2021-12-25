В Томске задержали подозреваемого в поджоге гипермаркета

ТАСС, 25 декабря. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге гипермаркета "Лента" на улице Пушкина в Томске. Об этом говорится в сообщении регионального главка МВД в социальной сети "ВКонтакте".

"Отрабатывались различные версии возгорания, в том числе умышленный поджог. Полицейскими были опрошены очевидцы произошедшего, изучены записи камер видеонаблюдения. В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий по горячим следам сотрудниками полиции установлен подозреваемый. Им оказался местный житель 1994 года рождения. В настоящее время он доставляется в территориальный отдел полиции для разбирательства", - говорится в сообщении.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В субботу в отделе пиротехнических изделий гипермаркета произошло возгорание. По уточненным данным МЧС, его площадь составила 2 кв. м. Из гипермаркета было эвакуировано около 650 человек.

Это уже второй пожар на этой неделе в гипермаркетах сети в Томске. 21 декабря пожар возник в одном из крупнейших в Томской области гипермаркетов "Лента" на улице Елизаровых. Из здания были эвакуированы около 200 человек. Пострадавших нет. Огонь охватил площадь в 5 225 кв. м, произошло обрушение кровли на площади 3 500 кв. м. Полностью ликвидировать возгорание удалось спустя 11 часов. Ущерб составил не менее 2 млрд рублей. По подозрению в поджоге был задержан, а затем арестован работник одной из подрядных организаций.