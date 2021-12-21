{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пожар в ТЦ "Лента" в Томске
Обновлено 

Пожару в ТЦ "Лента" в Томске присвоили наивысший ранг сложности

Начальник регионального главка МЧС Андрей Андреев также сообщил, что пожар практически локализован
© Таисия Воронцова/ТАСС

ТАСС, 21 декабря. Пожарным почти удалось локализовать пожар в торговом центре "Лента" в Томске, сообщил на видео, распространенном пресс-службой МЧС, начальник регионального главка министерства Андрей Андреев.

"Стадия практически локализации пожара, дальше будет окончательная ликвидация", - сказал он, отметив, что пожару присвоен четвертый и наивысший для региона ранг сложности.

В пресс-службе МЧС уточнили, что возгорание на площади 3 500 кв. метров локализовали в 14:49 мск.

Источник ТАСС сообщил, что примерно треть здания обрушилась.

Пожар произошел в одном из крупнейших в Томской области гипермаркете "Лента" на улице Елизаровых. Из здания были эвакуированы около 200 человек. Пострадавших нет. Как уточнил губернатор региона Сергей Жвачкин, людей в магазине не осталось. Огонь охватил площадь в 5 225 кв. метров, произошло обрушение кровли. В тушении участвуют почти 80 человек и пожарный поезд РЖД.

Теги
РоссияТомская областьПожар в ТЦ "Лента" в Томске
Пожар в ТЦ "Лента" в Томске
Полиция задержала подозреваемого в поджоге гипермаркета "Лента" в Томске
Мужчина сознался в содеянном
Полиция задержала подозреваемого в поджоге гипермаркета "Лента" в Томске
Читать полностью