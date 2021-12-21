Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче дела о массовом ДТП в Москве в СК

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК России ходатайствовать перед прокуратурой о передаче уголовного дела о ДТП с участием 20 машин в столице во вторник из МВД в Следственный комитет, сообщается на сайте СК РФ.

"В связи с широким общественным резонансом с целью тщательного установления всех обстоятельств произошедшего председатель СК России поручил ГСУ СК России ходатайствовать перед надзорными органами о передаче из органов полиции в производство Главного следственного управления СК России материалов по факту данного ДТП", - говорится в сообщении.

Утром во вторник на внешней стороне ТТК при съезде на Кутузовский проспект произошло массовое ДТП - столкнулись машины, следовавшие в попутном направлении. Водитель автомобиля Ford, предположительно, ставший виновником аварии, проверяется на состояние опьянения. Среди участников аварии оказались машины такси, каршеринга, а также автомобиль с дипломатическими номерами. Всего в аварии участвовало 20 машин. Как отметил источник, в ДТП попал автомобиль посольства Китая в РФ, за рулем которого находился консул, он не пострадал.