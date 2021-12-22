В МЧС заявили, что тушение пожара в гипермаркете "Лента" осложняла нулевая видимость

ТОМСК, 22 декабря. /ТАСС/. Угроза обрушения конструкций и нулевая видимость из-за задымления мешали сотрудникам МЧС тушить пожар в гипермаркете "Лента" в Томске. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Что известно о пожаре в ТЦ "Лента" в Томске

"Очаг возгорания сразу найти не удалось: в первые минуты звенья газодымозащитной службы работали в условиях нулевой видимости. Пожарные эвакуировали четыре газовых и 20 углекислотных баллонов. Из-за падающих стеллажей и угрозы обрушения кровли было принято решение вывести пожарных из здания", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пожару был присвоен четвертый - наивысший ранг сложности. На место были направлены подразделения из всех пожарно-спасательных частей областного центра. В городе был поднят резерв. От МЧС России в ликвидации пожара в общей сложности было задействовано 24 единицы техники и 86 человек личного состава.