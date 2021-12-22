Избившими фигуриста Соловьева в центре Москвы оказались первокурсники из Читы

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Двое избивших олимпийского чемпиона по фигурному катанию 2014 года Дмитрия Соловьева в центре Москвы оказались студенты первого курса юридического факультета из Читы, они задержаны на 48 часов. Об этом сообщил в среду глава управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

"Если говорить про личности людей, которых мы задержали, то это студенты юридических факультетов различных вузов первого курса, 2003 года рождения. Это уроженцы города Чита, которые проживают и зарегистрированы в Москве", - сказал он в эфире передачи Соловьев Live.

Васенин добавил, что молодые люди задержаны на 48 часов. "Задержаны два человека по ст. 91 на двое суток. Доставлялись все - это и девушки, находящиеся на месте, и молодые люди - трое человек, но, по тем материалам, которые мы изучили, принято решение в отношении двух граждан", - добавил он.

Соловьев был избит 21 декабря в центре Москвы, его госпитализировали. Источник ТАСС уточнил, что причиной избиения стал бытовой конфликт. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил забрать из полиции материалы проверки по факту избиения Соловьева.

По предварительной информации источника ТАСС, на избивших фигуриста составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство"), которая предусматривает в том числе административный арест на срок до 15 суток. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести в отношении двоих задержанных, им может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.