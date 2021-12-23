Энергетики отмечают рост нагрузки на электросети в Улан-Удэ после аварии на ТЭЦ-1

УЛАН-УДЭ, 23 декабря. /ТАСС/. Нагрузка на электросети в Железнодорожном районе Улан-Удэ после пожара на ТЭЦ-1 и ограничения теплоснабжения увеличилась на 30-40%. Об этом сообщили журналистам в четверг республиканском оперштабе.

В ночь на 23 декабря на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло короткое замыкание с последующим возгоранием, это привело к отключению четырех котлов и двух турбогенераторов, силами МЧС возгорание ликвидировано, пострадавших нет. Теплоснабжение ограничено более чем в 790 многоквартирных домах и в десятках социальных объектов, большая часть из них - в Железнодорожном районе Улан-Удэ.

"По Железнодорожному району мониторится нагрузка на всех трансформаторных подстанциях. На данный момент рост нагрузки составляет уже примерно 30-40%. На период устранения последствий ЧС на ТЭЦ-1 горожан просят воспользоваться услугами пунктов временного размещения", - сообщили в оперштабе.

Специалисты "Бурятэнерго" в связи с ЧП перешли на особый режим работы. По данным Бурятской гидрометеослужбы, температура воздуха в Улан-Удэ ближайшей ночью опустится до минус 35 градусов. Для снижения нагрузки на электросети в столице Бурятии частично отключено уличное освещение.

Ранее в ТГК-14 сообщили, что восстановление теплоснабжения в Улан-Удэ, нарушенное после пожара на ТЭЦ-1, планируется 25 декабря. Сейчас, по данным оперштаба Бурятии, в работе первый, второй и пятый котлы. Функционирования трех из шести котлов достаточно для сохранения теплоснабжения в домах, однако температура в квартирах будет ниже норматива на время ремонта.

По решению главы Бурятии Алексея Цыденова введен режим ЧС республиканского уровня. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217.1 УК РФ ("Нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса").