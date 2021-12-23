Полиция усилила патрулирование в Улан-Удэ из-за отключения уличного освещения

УЛАН-УДЭ, 23 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы по поручению главы Бурятии Алексея Цыденова усилили патрулирование в Улан-Удэ, где частично отключено уличное освещение после аварии на ТЭЦ-1. Об этом сообщили журналистам в четверг в республиканском оперштабе.

Что известно об аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ

"Глава Бурятии поручил обеспечить правопорядок на улицах города. МВД республики совместно с региональным управлением Росгвардии дополнительно выставлено 32 патруля для охраны общественного порядка и 12 автопатрулей ГИБДД для патрулирования частного сектора, оставшегося без уличного освещения", - сообщили в оперштабе.

На ТЭЦ-1 в круглосуточном режиме ведутся восстановительные работы, запущен резервный котел №2 для поддержания параметров теплоносителя. Энергетики отмечают рост нагрузки на электросети на 30-40% в Железнодорожном районе города. Температура воздуха в Улан-Удэ в настоящее время около минус 30 градусов, холодная погода в городе, по прогнозам, сохранится в ближайшие дни.

По решению Цыденова введен режим ЧС республиканского уровня, создана комиссия по расследованию причин аварии, прокуратура республики начала проверку. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217.1 УК РФ ("Нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса").