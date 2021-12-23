Прокуратура начала проверку по факту аварии на ТЭЦ-1 в Бурятии

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Природоохранная прокуратура проводит проверку по факту аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Что известно об аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ

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"Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой незамедлительно с выездом на место организована проверка в целях оценки возможных экологических последствий, скоординирована работа контролирующих органов по осуществлению постоянного мониторинга состояния окружающей среды", - сказано в сообщении.

Ситуация находится под контролем Байкальского межрегионального природоохранного прокурора.

В ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин пообещал разобраться с аварией на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ.