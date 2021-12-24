{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Авария на ТЭЦ в Улан-Удэ

Энергетики возобновляют подачу горячей воды в дома Улан-Удэ, где произошла авария на ТЭЦ-1

Ранее в оперштабе сообщили, что энергетики начали постепенно повышать температуру в системах отопления

УЛАН-УДЭ, 24 декабря. /ТАСС/. Энергетики постепенно возобновляют подачу горячей воды в дома жителей Улан-Удэ, где 23 декабря произошла авария на ТЭЦ-1. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе республиканского оперативного штаба.

На эту тему
Что известно об аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ
Что известно об аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ

"Система теплоснабжения республиканской столицы поэтапно выходит на штатные параметры. Благодаря включению дополнительного оборудования на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 и работе на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 четырех котлоагрегатов удалось повысить температуру теплоносителя. Данные параметры позволяют обеспечить поэтапную подачу горячего водоснабжения в Октябрьском районе", - сообщили в оперштабе.

Ранее в оперштабе сообщили, что энергетики начали постепенно повышать температуру в системах отопления Улан-Удэ после восстановительных работ, длившихся более суток.

Теги
РоссияБурятияАвария на ТЭЦ в Улан-Удэ
В Греции произошло землетрясение магнитудой 4,4
Эпицентр располагался в 119 км от Патры
Читать полностью