Энергетики возобновляют подачу горячей воды в дома Улан-Удэ, где произошла авария на ТЭЦ-1

УЛАН-УДЭ, 24 декабря. /ТАСС/. Энергетики постепенно возобновляют подачу горячей воды в дома жителей Улан-Удэ, где 23 декабря произошла авария на ТЭЦ-1. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе республиканского оперативного штаба.

Что известно об аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ

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"Система теплоснабжения республиканской столицы поэтапно выходит на штатные параметры. Благодаря включению дополнительного оборудования на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 и работе на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 четырех котлоагрегатов удалось повысить температуру теплоносителя. Данные параметры позволяют обеспечить поэтапную подачу горячего водоснабжения в Октябрьском районе", - сообщили в оперштабе.

Ранее в оперштабе сообщили, что энергетики начали постепенно повышать температуру в системах отопления Улан-Удэ после восстановительных работ, длившихся более суток.