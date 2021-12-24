Виновник ДТП с 20 машинами на Кутузовском проспекте стоит на учете в психдиспансере

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Мужчина, ставший виновником аварии с участием 20 машин в центре Москвы, стоит на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом, который несовместим с возможностью управлять транспортным средством. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

"В ходе прокурорской проверки установлено, что 34-летний виновник ДТП с 2009 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом, наличие которого является медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами. По результатам медицинского освидетельствования у мужчины выявлено наличие медицинского препарата, обладающего антипсихотическим и седативным действием", - говорится в сообщении.

Прокурор направил в суд заявление о лишении мужчины водительских прав и признании уже имеющихся прав недействительными.

Утром во вторник на внешней стороне ТТК при съезде на Кутузовский проспект произошло массовое ДТП - столкнулись машины, следовавшие в попутном направлении. Среди участников аварии оказались машины такси, каршеринга, а также автомобиль с дипломатическими номерами. Всего в аварии участвовало 20 машин. Как отметил источник, в ДТП попал автомобиль посольства Китая в РФ, за рулем которого находился консул, он не пострадал.