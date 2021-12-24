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Водитель столкнувшегося с поездом автобуса на Алтае трижды привлекался за нарушение ПДД

По информации пресс-службы главного управления МВД РФ по региону, мужчина в ближайшее время пройдет медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения

БАРНАУЛ, 24 декабря. /ТАСС/. Водитель автобуса, столкнувшегося с поездом в Алтайском крае, ранее трижды привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе - за проезд на запрещающий сигнал светофора, сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по региону в пятницу.

"Водитель автобуса за 2020-2021 годы трижды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения: за проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил маневрирования и за управление автомобилем водителем, не имеющим права управления", - говорится в сообщении.

При столкновении грузового поезда с пассажирским автобусом на участке железной дороги Кулунда - Табуны в Алтайском крае, по уточненным данным, пострадали девять человек, среди них двое подростков. На место ДТП направлена криминологическая лаборатория и специалист-автотехник. В ближайшее время водителю автобуса предстоит пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса нарушил ПДД, выехав на пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся грузовым составом.

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