В больнице Астрахани, где произошел пожар, ранее не выявляли проблем в электроснабжении

АСТРАХАНЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Проверки, проведенные в августе и в октябре в областной инфекционной клинической больнице (ОИКБ) в Астрахани, где в пятницу произошел пожар, не выявила нарушений в работе систем электроснабжения. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора региона.

Что известно о пожаре в инфекционной больнице в Астрахани

"В августе 2021 была проведена инвентаризация электрооборудования и состояния электропроводки, с сотрудниками ОИКБ был проведен инструктаж по мерам пожарной безопасности. В октябре 2021 года компанией ООО "Энергосервис" проведен замер сопротивления изоляции, нарушений обнаружено не было", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что накануне специалисты компании "Астраханьспецмонтаж" завершили техническое обслуживание пожарной сигнализации. Все акты в рамках расследования инцидента будут проверены повторно.

Областное ГУ МЧС в пятницу сообщало, что в реанимационном отделении областной инфекционной клинической больницы им. А. М. Ничоги произошел пожар. Его площадь составила 15 кв. м. СУ СК РФ по области подтвердило гибель двух человек, прокуратура проводит проверку, следователи возбудили по факту случившегося уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности.