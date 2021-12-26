Уголовное дело возбудили по факту поджога во втором гипермаркете "Лента" в Томске

ТАСС, 26 декабря. Уголовное дело возбуждено после субботнего пожара в гипермаркете "Лента" на улице Пушкина в Томске. Задержанному по подозрению в поджоге предъявлено обвинение, говорится в сообщении на сайте "МВД медиа".

"Следователями СО ОМВД России по Октябрьскому району города Томска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 2 статьи 167 ("Умышленное уничтожение чужого имущества" - прим. ТАСС) Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии, и он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - отмечается в сообщении.

В субботу в отделе пиротехнических изделий гипермаркета произошло возгорание. По уточненным данным МЧС, его площадь составила 2 кв. м. Из здания было эвакуировано около 650 человек.

По подозрению в поджоге в субботу был задержан мужчина 1994 года рождения. По предварительным данным, он, находясь в гипермаркете, взял с прилавка легковоспламеняющуюся жидкость и газовую горелку, после чего облил горючей смесью пиротехнические изделия и совершил поджог.

Это уже второй пожар на этой неделе в гипермаркетах сети в Томске. 21 декабря пожар возник в одном из крупнейших в Томской области гипермаркетов "Лента" на улице Елизаровых. Из здания были эвакуированы около 200 человек. Пострадавших нет. Огонь охватил площадь в 5 225 кв. м, произошло обрушение кровли на площади 3 500 кв. м. Полностью ликвидировать возгорание удалось спустя 11 часов. Ущерб составил не менее 2 млрд рублей. По подозрению в поджоге был задержан, а затем арестован работник одной из подрядных организаций.