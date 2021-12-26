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В областную больницу эвакуируют девочку, пострадавшую в ДТП в Нижегородской области

Вертолет с реанимационной бригадой Центра медицины катастроф вылетел в 14:45 для эвакуации ребенка в Нижний Новгород

ТАСС, 26 декабря. Пострадавшая в ДТП на трассе в Нижегородской области девочка будет эвакуирована в детскую областную больницу. Об этом сообщил замгубернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов на странице в Instagram.

"Приняли решение об эвакуации ребенка из Уренской ЦРБ в Детскую областную клиническую больницу. В 14:45 отправил вертолет с реанимационной бригадой Центра медицины катастроф для эвакуации ребенка в Нижний Новгород", - говорится в сообщении.

В воскресенье на трассе Нижний Новгород - Шахунья - Киров, у населенного пункта Семенов, произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. В результате происшествия пострадали двое детей: девочки двух и шести лет - пассажиры легкового автомобиля. До прибытия экстренных служб обе доставлены в местную больницу.

В аварии погибли два человека, взрослые из легкового автомобиля.

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РоссияНижегородская область
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