В областную больницу эвакуируют девочку, пострадавшую в ДТП в Нижегородской области

ТАСС, 26 декабря. Пострадавшая в ДТП на трассе в Нижегородской области девочка будет эвакуирована в детскую областную больницу. Об этом сообщил замгубернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов на странице в Instagram.

"Приняли решение об эвакуации ребенка из Уренской ЦРБ в Детскую областную клиническую больницу. В 14:45 отправил вертолет с реанимационной бригадой Центра медицины катастроф для эвакуации ребенка в Нижний Новгород", - говорится в сообщении.

В воскресенье на трассе Нижний Новгород - Шахунья - Киров, у населенного пункта Семенов, произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. В результате происшествия пострадали двое детей: девочки двух и шести лет - пассажиры легкового автомобиля. До прибытия экстренных служб обе доставлены в местную больницу.

В аварии погибли два человека, взрослые из легкового автомобиля.