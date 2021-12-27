Более 10 млн га леса пострадало в России в этом году от лесных пожаров

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Более 10 миллионов гектаров леса пострадало в России в этом году от лесных пожаров. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

"Еще один важный вопрос для целого ряда регионов - это борьба с лесными пожарами. В текущем году их было немало, в том числе из-за сложных погодных условий. Всего от огня пострадало более 10 млн га леса. В некоторых районах из-за рисков для безопасности людей приходилось вводить режим чрезвычайной ситуации", - сказал Мишустин.