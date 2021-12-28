Суд отложил рассмотрение иска Навального о снятии его с учета как склонного к экстремизму

ПЕТУШКИ /Владимирская область/, 28 декабря. /ТАСС/. Петушинский районный суд Владимирской области 17 января продолжит рассмотрение иска Алексея Навального к руководству исправительной колонии номер 2 (ИК-2) УФСИН РФ в Покрове о признании незаконной постановки его на профучет как лица, склонного к совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности. Об этом во вторник передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Следующее заседание откладывается до 17 января", - сказал судья Иван Язев.

Навальный 18 ноября подал в суд это исковое заявление, предварительное заседание суда состоялось 9 декабря.

Как следует из иска, 7 октября комиссией исправительной колонии Навальный был поставлен на два профучета как лицо, исповедующее экстремистскую идеологию и склонное к совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности. Как уточнили представители администрации колонии, нахождение на учете выражается в проведении с Навальным индивидуальных профилактических бесед, изоляции от связей и условий, оказывающих на него пагубное влияние, при этом оно не распространяется на режим дня осужденного. Навального поставили на учет в связи с тем, что он совершал административные правонарушения, в отношении него возбуждено уголовное дело, он является учредителем признанной экстремисткой по решению суда организации ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан в РФ НКО-иноагентом). 7 января состоится заседание комиссии, где будет рассмотрен вопрос о продлении действия профучета.

Сторона защиты отметила, что не видит оснований для постановки на учет. Как пояснил в суде Навальный, ему не нравится то, что табличка с его именем на форме перечеркнута, как у поставленного на учет, табличка о его склонности к экстремизму и совершению террористических актов прикреплена в кровати.

Другие иски

Ранее суд перенес на 17 января рассмотрение иска Навального к руководству ИК-2 в связи с отказом зачислять на его лицевой счет деньги, которые он зарабатывает, сотрудничая с информационным агентством.

В мае и июне Петушинский районный суд уже рассматривал иски Навального к администрации колонии. В одном из них он просил суд признать незаконными решения ИК-2 об отказе в выдаче и проверке на экстремизм приобретенных им через торговую сеть книг, другой был подан в связи с цензурой газет. В ходе рассмотрения Навальный отказался от обоих исков. Еще один иск касался его постановки на учет как склонного к побегу, суд признал такое решение сотрудников колонии законным, апелляция была отклонена. Во вторник, 28 декабря, комиссия ИК-2 УФСИН по Владимирской области сняла Навального с профучета как склонного к совершению побега.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.