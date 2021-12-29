В округе Якутска, где стая собак напала на женщину, ввели режим ЧС

ЯКУТСК, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Якутска ввели режим ЧС в Автодорожном округе города, где после нападения стаи собак в среду погибла женщина. Об этом сообщил мэр Якутска Евгений Григорьев в своем Instagram.

"Все мы слышали о том, что сегодня трагически погибла в результате нападения стаи собак женщина, сотрудница СВФУ (Северо-Восточного федерального университета). Я приношу слова искреннего, глубокого соболезнования родным и близким, - сказал Григорьев. - Мною принято решение ввести режим ЧС на территории Автодорожного округа и режим повышенной готовности по городу".

Он отметил, что будет мобилизована "вся имеющаяся техника, максимальное количество людей из всех структурных подразделений, предприятий мэрии вне зависимости от формата, в каком они работали". "Сегодня приоритетом становится отловить эту стаю собак", - сказал Григорьев.

В среду возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека"), по факту гибели женщины на ипподроме в Якутске. По данным следствия, 29 декабря примерно в 13:00 (07:00 мск) на территории ипподрома стая собак напала на 53-летнюю женщину, она умерла.