Спасатели нашли заблудившихся в горах КБР туристов

МАХАЧКАЛА, 1 января. /ТАСС/. Спасатели вывели группу туристов из Москвы, заблудившихся в окрестностях города Тырныауз, к месту проживания, сообщили журналистам в пресс-службе управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Спасатели вывели группу отдыхающих из г. Москва, заблудившихся в окрестностях г. Тырныауз, к месту их проживания. Помощь оказывали спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в количестве пяти человек и одной единицы техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что туристам дальнейшая помощь не потребовалась.

Ранее сообщалось, что группа туристов из пяти человек заблудилась в окрестностях города Тырныауз Кабардино-Балкарской республики.