В аэропорту Перми задержали вылет 11 рейсов

ПЕРМЬ, 3 января. /ТАСС/. Вылет 11 рейсов задерживается в международном аэропорту Перми, следует из данных онлайн-табло.

Вылет рейса в Ереван запланирован почти с пятичасовой задержкой на 03:20 мск. Также задерживаются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Хургаду, Сочи, Калининград и Минеральные Воды. Кроме того, задерживается прибытие 16 рейсов из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Минеральных Вод, Калининграда, Казани, Сочи и Хургады.

Днем в воскресенье пермский аэропорт временно закрывался из-за снегопада и сильного ветра. В 14:00 мск он возобновил работу.

В настоящее время, по данным синоптиков, температура воздуха в Перми составляет минус четыре градуса, ожидается понижение до минус 17 градусов. Ветер северо-западный до 10 м/с.